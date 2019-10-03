يقدس مولود برج الدلو الصداقة ومن أصعب الأمور التي يواجهها التخلي عن الأصدقاء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تساعدك على تنمية أعمالك وأموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وقد تجد اليوم إخلاصا ومساندة من الأحباب أو الأصحاب وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.