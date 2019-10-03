قدم المرشحون الأربعة لشغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، ترشيحاتهم خلال اجتماع غير رسمي لمجلس محافظي الوكالة لاختيار المدير العام السادس منذ انشاء الوكالة عام 1957، وقالت في بيان، اليوم، من مقرها في العاصمة النمساوية "فيينا"، إن المرشحين الأربعة هم كورنيل فيروتا من رومانيا، ورافائيل ماريانو جروسي من الأرجنتين، ولاسينا زيربو من بوركينا فاسو، ومارتا زياكوفا من سلوفاكيا، وتم ترشيحهم من قبل حكوماتهم.

وأضافت الوكالة، أن مجلس المحافظين سيعين مدير عام جديد خلال أكتوبر الجاري على أن يتولى الشخص المعين منصبه رسميًا في موعد لا يتجاوز 1 يناير 2020، مشيرة إلى تأكيد رئيسة مجلس المحافظين السفيرة ميكيلا كوملين جرانيت من السويد أن اجتماع اليوم كان خطوة مهمة في عملية التعيين، موضحة أن الاجتماع أعطى المرشحين الفرصة لتقديم أنفسهم والإجابة على أسئلة الحضور.

يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوًا سوف يعين المدير العام الجديد لمدة أربع سنوات وسوف يرفع قراره للموافقة إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 171 دولة.