"التعليم العالي": الرئيس وجه بالاهتمام بالتعليم والصحة وبناء الإنسان

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على إتاحة التعليم لكل الفئات بجميع محافظات مصر وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأضاف الوزير، خلال استضافته بلقاء خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "dmc"، أن استراتيجية الدولة وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت للاهتمام بمنظومة التعليم والصحة وبناء الإنسان.

وتابع: "منظومة التعليم متكاملة بشكل كبير ولا بد من وجود تنسيق بين كل الجهات المعنية بهذا المجال، عندنا هدف لبناء إنساء يخدم المجتمع المصري اللي هيشتغل ويواكب العصر، بكل احتياجات سوق العمل".

واستطرد أن الدولة تسعى لإتاحة التعليم الجامعي بكل المحافظات وإنهاء الاغتراب، "عندنا 27 جامعة، والسنتين اللي فاتوا أضفنا 3 جامعات سواء في مطروح أو الأقصر أو الوادي الجديد".