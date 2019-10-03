"التعليم العالي": "القاهرة" أصبحت بين أفضل 300 جامعة عالميا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة دخلت ضمن قائمة أفضل 300 إلى 400 جامعة على مستوى العالم، لأول مرة في تاريخها.

وأضاف الوزير، خلال استضافته بلقاء خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن جامعة أسوان كانت ضمن أفضل 400 إلى 500 جامعة وهذا فخر كبير لمصر، وهذا يظهر مدى التنافسية في التعليم وجودة العملية التعليمية.

وتابع: "الدولة اهتمت باستقطاب مؤسسات تعلمية تعمل بمصر وتحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة، وده ليه بعد آخر غير التنافسية وهو بعد سياسي واجتماعي وأمن قومي".

وأردف: "المصريين يتعلمون بالخارج بأعداد كبيرة للغاية تتخطى عشرات الآلاف"، مشيرا إلى أن ذلك استنزاف لعملات صعبة، كذلك احتمالية هجرة هذه العقول.