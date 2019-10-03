وافق الكونجرس الأمريكي على بيع صفقة جديدة من صواريخ "جافلين" الأمريكية لأوكرانيا، تقدر قيمتها بنحو 39 مليون دولار.

وذكرت راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الصفقة التي حظيت أيضًا بموافقة مبدئية من جانب الخارجية الأمريكية، سوف تستخدم في دعم القوات الأوكرانية.

كانت أوكرانيا قد حصلت على الدفعة الأولى من صواريخ "جافلين" المكونة من 200 صاروخ في أبريل 2018، حيث تطلق هذه الصواريخ من فوق الاكتاف، وتقوم بإنتاجها شركة "لوكهيد مارتن" بالتعاون مع شركة "رايثيون" الأمريكيتين.

ورأى السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، الذي سيغادر منصبه اليوم الخميس، أن العقوبات ضد روسيا ستحقق الهدف، وأنه لم يمر وقت كافٍ بعد.

وقال خلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أمس الأربعاء: "لا يمكننا القول، إنها (العقوبات)لا تحقق أهدافها. لم يمر وقت كافٍ على فرضها العقوبات لا تسفر عن نتائج على الفور. سيمر الوقت ونرى".

وأوضح أن التوسيع الأخير للعقوبات على روسيا، في 30 سبتمبر الماضي، كان بخصوص رجل الأعمال يفجيني بريجوجين "بسبب التدخل في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018".

وأضاف هانتسمان: "هذا دليل آخر على مدى أهمية الانتخابات بالنسبة لنا هل ستكون هناك محاولات للتدخل في انتخابات 2020، أم لا، عندها سنحصل على إجابة عن سؤال حول الفعالية".

واتهمت واشنطن، روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، ونفت موسكو مرارا، مزاعم الأمريكيين بأنها حاولت التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتمر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وعدد من دول الغرب، الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر من ربع قرن.