قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن دور الرعاية توفر التربية السليمة للطفل بعيدًا عن العنف والإهانة، حيث إن الشدة لا تأتي إلا بنتائج عكسية وسلبية، موضحًا أن عدد البلاغات المقدمة حول تعرض الطفل لانتهاكات أصبحت أقل عددًا عن الفترات السابقة، وذلك خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز.

وأضاف يوسف، أن فريق التدخل السريع بوزارة التضامن يتعامل مع كل البلاغات المقدمة إليه ويتم فحصها والتعامل معها بشكل جدي، حتى وإن كانت من الطفل نفسه، حيث بعد تلقي البلاغ يتم دراسة الحالة، وبعد ثبوت صحة الانتهاك يتم التعامل فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد رئيس "التدخل السريع"، على أهمية وجود أخصائي اجتماعي ونفسي على قدر كبير من الخبرة في التعامل مع الطفل بشكل سليم في كل دور رعاية، حيث إن هذا أمر أساسي، موضحًا أن رقم الخط الساخن الذي يتلقون من خلاله البلاغات هو 16439.