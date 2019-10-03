مصرع 7 في تحطم طائرة بولاية كونيتيكت الأمريكية

ذكر مسؤولون أمريكيون إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن تحطمت طائرة "بي 17" التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في منشأة لإزالة الجليد في مطار برادلي بولاية كونيتيكت بينما كانت تحاول الهبوط.

يذكر أنه تم تشغيل الطائرة من قبل مجموعة تعليمية من هواة التاريخ وهواة الطائرات في رحلات قصيرة، واشتعلت النيران في الطائرة من "طراز B-17" بعد هبوطها في مطار برادلي الدولي في هارتفورد، أعلن جيمس ريفيلا ، مفوض إدارة خدمات الطوارئ والحماية العامة، عن عدد الوفيات في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، وفقا لـ"CBSnews".

وقالت أحد الشهود العيان وتدعى أنجيلا فليتشر الطائرة قبل لحظات من تحطمها: "سمعت ما بدا وكأنه قطار شحن يسير في الشارع لذا نظرت من النافذة وانتظرت منه وفجأة رأيت هذه الطائرة وهي تطير فوق المنزل وهي منخفضة للغاية، سمعت أن المحرك يذهب موسيقى البوب يمكنك معرفة أن هناك عطلا في المحرك".

وكان من بين الثلاثة عشر الذين كانوا على متن الطائرة طياران قاما بإبلاغ البرج حول مشكلة أثناء محاولة القيام بهبوط اضطراري ، واصطدمت الطائرة بمرفق صيانة المباني في المطار، وقال الشخص الوحيد الذي كان موجودا داخل المبنى أنه تم نقل ما لا يقل عن سبعة ناجين إلى المستشفيات، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وقالت السلطات الأمريكية إن 13 شخصا، 10 ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت طائرة، وفقا لـ"سبوتنيك".