بدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، صباح الخميس، رحلة عودته من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وسيعود المنصوري إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هايج ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين. وتبدأ مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها، وبعدها تستعد المركبة لدخول العلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها، وبعدها يجرى فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عبر حسابها الرسمي على موقع الاغريدات القصيرة "تويتر"، إنه جرى تأكيد انفصال المركبة عن محطة الفضاء، مضيفة "طاقم الرحلة انطلق بنجاح في حدود 3:37 بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تهبط المركبة في كازاخستان عند 2:59 مساء الخميس بتوقيت الإمارات.

وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.