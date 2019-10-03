الأمن العام: تطهير البؤر الإجرامية وضبط أسلحة نارية في أطفيح

شنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة استهدفت تطهير البؤر الإجرامية بمنطقة أطفيح.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم بإطلاق الرصاص تجاه قوة أمنية من مباحث أطفيح، وإصابة ضابط وشرطي، وأسفرت الحملة عن ضبط والد المتهم الهارب، وخاله وعثر بحوزتهم على كمية من السلاح.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية، بإعادة فرض السيطرة وتنفيذ القانون وتحقيقا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، خاصة محرزي الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري، وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة.

شارك في الحملة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وأسفرت عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 مم، و2 بندقية خرطوش مختلفة الأعيرة، و3 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وفرد روسي عيار 7.62 × 39 م، و10 طلقات مختلفة الأعيرة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.