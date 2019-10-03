أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية أنها ستطرح خلال معرض طوكيو للسيارات في دورته الـ46 لعام 2019 طرازين جديدن خلال فعاليات المعرض.

تأتي السيارة الأولى وهي MI-TECH واحدة من سيارات الدفع الرباعي وهي كهربائية صغيرة، والسيارة الثانية Super Height K-Wagon Concept.

وينطلق معرض طوكيو، خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي حتى 4 نوفمبر، وستكون هاتان السيارتان الرئيسيتان لشركة ميتسوبيشي، خلال المعرض.

وتظهر سيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم المكهربة، لأول مرة في اليابان، بعد الكشف عنها في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس 2019.