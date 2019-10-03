التحقيق مع موظفتين بري الشرقية في إختلاسهما 10ملايين جنيه من الرواتب

تباشر نيابة قسم ثاني الزقازيق التحقيق في واقعة اتهام موظفتين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من أموال الموظفين في ري شرق الشرقية عن طريق صرفهم لأسماء وهمية لـ 4 سيدات، وطلبت النيابة تحريات الأموال العامة وفحص المخالفات بشأن الواقعة.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء عاطف مهران، تلقى إخطارا يفيد تلقى مباحث الأموال العامة بلاغا باتهام موظفتين بري الشرقية هما " ر. م . ع" موظفة الدفع الإلكتروني و" ن . ع . س "، موظفة إدخال البيانات بالتلاعب في منظومة الدفع الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ من رواتب الموظفين قدرت بنحو 10 ملايين جنيه، طبقا لتقرير مخالفات رصده الجهاز المركزي للمحاسبات بالشرقية .

أثناء مراجعة مستندات الإدارة العامة لري شرق الشرقية حيث تبين قيام الموظفتان بالاستيلاء على المبلغ عن طريق صرف المبالغ المالية بأسماء وهمية لـ 4 سيدات غير تابعات لري الشرقية وليس لهن علاقة ويفية أو تعاقدية بإدارة ري شرق الشرقية.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 5687 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.