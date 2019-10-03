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الداخلية تكافئ 694 شرطي لجهودهم في تحقيق الأمن

الداخلية تكافئ 694 شرطي لجهودهم في تحقيق الأمن

"لابس تيشيرت محمد صلاح".. أول صورة للطفل الناجي من "جريمة الجيزة"

"لابس تيشيرت محمد صلاح".. أول صورة للطفل الناجي من "جريمة الجيزة"

برنامج تدريبي لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين على مواجهة التطرف في الفيوم

برنامج تدريبي لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين على مواجهة التطرف في الفيوم

السيطرة على حريق محدود في "بدروم" عقار في الإسكندرية

السيطرة على حريق محدود في "بدروم" عقار في الإسكندرية

التحقيق مع موظفتين بري الشرقية في إختلاسهما 10ملايين جنيه من الرواتب

التحقيق مع موظفتين بري الشرقية في إختلاسهما 10ملايين جنيه من الرواتب

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وقائع سرقة أرزاق الغلابة

وقائع سرقة أرزاق الغلابة

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