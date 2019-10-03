قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" وذلك لجلسة 23 أكتوبر الجاري لتعذر إحضار المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وبعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.