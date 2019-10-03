إصابة 8 حالات جديدة بتسمم من الفسيخ في الإسكندرية.. والعدد يرتفع لـ43

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، إن مركز السموم استقبل 8 حالات جديدة مصابين بالتسمم الغذائي إثر تناول وجبة الفسيخ، ليصبح الإجمالي 43 حالة تم استقبالهم بالمركز منذ مساء السبت الماضي.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن نحو 17 مريضا تناولوا 23 وحدة مصل مضاد لتسمم الفسيخ، و11 احتجزوا بالعناية المركزة، وتوفت حالة أول أمس، وخرجت 10 حالات، وتم استقبال 3 حالات جدد.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، مؤكدًا استقباله 21 حالة في الساعات الأولى.