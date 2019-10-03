سيطرت قوات الحماية المدنية وقوات الإطفاء بالدقهلية، اليوم، على حريق نشب داخل أحد المخابز قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة بقرية الدروتين مركز نبروه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة نبروه يفيد بورود بلاغاً من أهالي قرية "الدروتين"، دائرة مركز شرطة نبروه بنشوب حريق هائل بأحد المخابز بالقرية.

انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بأحد المخابز الآلية بالقرية ملك المواطنة " نادية ا. ع.".

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي المباني المجاورة، بعدما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء.

وأسفر الحادث عن احتراق محتويات الفرن بالكامل دون وقوع خسائر أو إصابات بالأرواح، ولم يعلل العاملون بالمخبز سبب الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.