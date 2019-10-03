هبطت مركبة الفضاء "سويوز إم إس 12"، التي تقل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في قاعدة بكازاخستان، الخميس، بعد رحلة تاريخية لأول رائد فضاء عربي يصل محطة الفضاء الدولية.

وعاد المنصوري إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هايج ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين.

وبدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة ثم انفصالها، وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.

ثم جرى فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.

وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.