تحتفل سينما "زاوية" بوسط البلد، بمئوية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وذلك من خلال تنظيم عروض أفلام من كتاباته في الفترة من 18 أكتوبر الجاري وحتى بداية نوفمبر المقبل، تحت عنوان "برنامج سينما إحسان عبدالقدوس".

ويتضمن البرنامج، إلى جانب عروض الأفلام إقامة ندوات لمناقشة الأعمال، ومعرض لأفيشات أفلامه، بدعم من عائلة الأديب إحسان عبدالقدوس، شركة "روتانا"، شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، وشركة أفلام النصر، والمركز القومي للسينما.

وذكرت إدارة سينما زاوية، في بيان لها، إن إحساس عبدالقدوس لعب دورًا محوريًا في تشكيل الذاكرة الأدبية والسينمائية المصرية من خلال تقديمه لما يقرب من 600 رواية وقصة قصيرة تحولت 49 منها إلى أفلام، ولذلك كان من الصعب اختيار برنامج يشمل ويمثل قدر أعماله الواسعة واختيارها للعرض في هذا التكريم.

كانت إدارة الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي التي اختتمت فعالياتها نهاية سبتمبر الماضي، نظمت معرض للمقتنايات الخاصة بالكاتب الكبير تعرض للمرة الأولى، بمناسبة مئوية ميلاده، وضم المعرض أوراقه الخاصة، وصوره في مراحل مختلفة من حياته، وشهادات التقدير، والجوائز التي حصل عليها، بالإضافة إلى بعض الأوراق المكتوبة بخط يده.