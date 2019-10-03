عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام تدريب المهندسين بمركز البحوث الزراعية، بعقوبة "اللوم"، وغرمت مدير الشؤون الإدارية بالمركز، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث الهندسية سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهر من راتب كاتب سكرتارية ومحفوظات بمركز بحوث الهرم للهندسة الإذاعية، لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي، واتخاذهم مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة.

وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها، أن المحالة الأولى بصفتها مدير عام امتنعت عن منح موظفة ساعة رضاعة من حقها لمدة 86 شهرا، وقامت بخصم الإجازات الاعتيادية أو المرضية بنسبة 100% من قيمة الشيفتات، ما ترتب عليه خصم مبلغ 5 آلاف جنيه منها دون وجه حق، كما أهانت هذه الموظفة باللفظ أمام العاملين.

وأضافت المحكمة، أن المحالة اعتمدت كشوف الحضور والانصراف بالرغم من خلوها من تحديد ساعات الحضور والانصراف للعاملين، ما ترتب عليه تعذر حساب ساعات العمل الفعلية، وتعذر أيضا حساب الخصومات المالية.

وثبت قيام المحالة الثانية بعدم تحديد ساعات الحضور والانصراف، كما كتبت موعد مختلف لنفس الموظفة على خلاف الحقيقة، ووجود كشط بالمزيل الأبيض، وعاونتها في ذلك المحالة الرابعة.