قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إنّه سيتم تسجيل أسماء الشركات السياحية المصرية الراغبة في تنظيم العمرة ووكالات العمرة السعودية، إضافة إلى توثيق عقود العمرة على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة بداية من يوم 14 أكتوبر الحالي ولمدة شهر.

وأضاف الغمري لـ"الوطن" أنّ رحلات العمرة لهذا الموسم ستبدأ خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل، وتمت الموافقة علي إدراج رحلات "الفعاليات، المهرجانات، والسياحة" إلى السعودية على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، إذ يتم إصدار باركود تنظيمي للرحلات من خلال البوابة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ضرورة عدم قيام شركات السياحة بتسفير المواطنين حاليا لأداء العمرة أو الزيارة، لحين بدء موسم العمرة وتفعيل أعمال البوابة، التي تبدأ خلال الأيام المقبلة، تنفيذا للقرارات والضوابط التي أقرتها الدولة ووزارة السياحة بتنظيم رحلات العمرة من خلال البوابة فقط، ومخالفة ذلك يعرض الشركات للجزاءات القانونية.

الغمري: مناقشة مشروع إنشاء البوابة بمجلس النواب

وأشار الغمري إلى أنّ الغرفة تقدمت بطلب إلى وزارة السياحة ورئاسة الوزراء، رفع إلى مجلس النواب بمشروع إنشاء البوابة الالكترونية للعمرة، وجار مناقشته خلال الأسبوعين المقبلين، لتقنين عمل البوابة وإدراج تأشيرات السياحة والمهرجانات والفاعلية من خلالها.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلغاء خطاب الضمان بالنسبة للشركات الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة، لافتا إلى أنّ اشتراط عضوية الشركة المنفذة لبرامج العمرة في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" لم يحسم حتى الآن.

من جانبه، قال محمد فاروق أمين صندوق الغرفة، إنّه تم الانتهاء من 85% من المتطلبات التكنولوجية لبوابة العمرة، وباقٍ بعض الأمور الفنية والإدارية البسيطة سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنّ إنشاء البوابة المصرية للعمرة خطوة مهمة في إطار ميكنة جميع الخدمات السياحية.