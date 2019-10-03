تستقبل دور العرض السينمائية في لبنان، اليوم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، وذلك بعد عرضه في الأردن والمغرب ووتونس وهولندا وإستونيا، وذلك وفقًا لبيان صحفي أصدرته الشركة المنتجة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.

فيلم "الضيف" حقق نجاحاً تجارياً كبيراً منذ إطلاقه في دور العرض المصرية في يناير الماضي، كما أشاد به العديد من النقاد وشارك أيضاً في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الفيلم العربي بروتردام، كما نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ةعرض تجارياً في سينمات الأردن شهر أبريل الماضي، ثم شارك في مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس، ومؤخراً فازت بطلته جميلة عوض بجائزة أفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي بهولندا.