تبادلت بروكسل ولندن، الخميس، إلقاء المسؤولية الواحدة على الأخرى في عرقلة التوصل لاتفاق بشأن بريكست، ودعت كل منهما الأخرى إلى بذل جهد إضافي لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق في 31 أكتوبر.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي وعد بتحقيق بريكست "بأي ثمن" في 31 أكتوبر، الأربعاء، للاتحاد الأوروبي مقترحا باعتباره العرض الأخير، لكن تلوح في الأفق مفاوضات صعبة ضمن جدولا زمنيا ضيق جدا.

وقال جونسون لدى دفاعه في البرلمان عن مقترحاته، إن لندن "أبدت مرونة كبيرة للتوصل الى تسوية، إذ اختار جيراننا الأوروبيون عدم إظهار النية الطيبة ذاتها للتوصل إلى اتفاق، فسيكون علينا حينها مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وهو سيناريو يرجح أن تكون عواقبه الاقتصادية كارثية.

وفي حين حمل جونسون الأوروبيين مسؤولية فشل المفاوضات، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنه يعود لبريطانيا أمر حل "النقاط الإشكالية" في المقترح البريطاني التي أثارها الاتحاد الأوروبي.

وقالت ناتاشا برتو، خلال المؤتمر الصحافي اليومي في بروكسل: "كما قلنا هناك نقاط إشكالية في اقتراح بريطانيا، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به، لكن هذا العمل يجب أن تنجزه بريطانيا وليس العكس".

وعلاوة على إقناع الأوروبيين في الوقت القليل المتبقي، يتعين على جونسون الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم حيث لم يعد يملك أغلبية.

وعمل جاهدا لأجل ذلك، الخميس، خلال جلسة صاخبة عكست مناخ الأزمة السياسية السائد في المملكة المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إثر فوز مؤيدي بريكست في استفتاء يونيو 2016.

وفي مواجهته اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، أن مقترح جونسون "غير قابل للتطبيق، ولا يشكل عرضا جديا".

كما اعتبر قائد كتلة أنصار استقلال اسكتلندا في المجلس، يان بلاكفورد، أن مقترحات رئيس الحكومة المحافظ "غير مقبولة وغير قابلة للتحقيق"، ودعا جونسون إلى طلب تأجيل بريكست أو الاستقالة.