قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظة الدقهلية، إنه تم منح 967 مليون و868 ألف جنيه لدعم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وذلك لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.

وأضاف "شاروبيم" أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة، وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.

وأكد المحافظ أن دعم المحافظة لـ"مشروعك" باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

من جانبه قال المحاسب محمد البدوي، مدير إدارة مشروعك، إن إجمالي القروض التي تم صرفها على مستوى المحافظة بلغ 967 مليونًا و868 ألفًا و375 جنيهًا، تم منحها لـ 10932 مشروعًا، وفرت 19 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى منتصف سبتمبر الماضي، وجاءت مدن المنزلة وميت غمر والسنبلاوين كأفضل 3 مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل بنطاق المحافظة.