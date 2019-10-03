شابة متطوعة بمكافحة الإدمان: نصحح مفاهيم مغلوطة عن أنواعه المختلفة

قالت وفاء مختار عوض، إحدى المتطوعات بمبادرة "بيت التطوع" أول مقر دائم لصندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، إنها تطوعت في المبادرة منذ 3 سنوات سعيا منها لإفادة المجتمع بشئ إيجابي: "بدل ما أقضي وقت فراغي في السوشيال ميديا قررت أعمل شيء يفيد المجتمع".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية "DMC"، أن تناول الطلاب لأنواع مختلفة من المخدرات لا يساعد في إتمام العملية التعليمية بنجاح ولكنه يؤثر على قدرة الاستيعاب وضعف الذاكرة والتركيز، موضحه أنها تحاول قدر الإمكان وفق عملها تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأنواع المختلفة للمخدرات.

وأكدت أن هناك عدد كبير من الطلاب والشباب يرغبون في الإقلاع عن التدخين أو المواد المخدرة: "بنحاول نوعيهم ونشرحلهم السلبيات ونوضحلهم تقديمنا لخدمة العلاج بشكل مجاني"، مشيره إلى أن الفريق التطوعي يضم عددا من المدمنين السابقين: "بيشرحوا تجربتهم للشباب وبيكونوا أكثر إقناعا للشباب لأنهم جربوا وفاهمين أكتر عن الموضوع".