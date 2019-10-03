تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، فعاليات اليوم الثاني من مهرجان ملتقى البرلس الدولي السادس للرسم على الحوائط والمراكب في يومه الثاني والمستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة 40 فنان تشكيلي متعددي الجنسيات من 18 دولة من أنحاء العالم، تحت إشراف اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع الدكتور الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن، رئيس مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن للثقافة والفنون والتنمية، ورئيس المهرجان ومؤسس الملتقى.

وقال المحافظ إن الملتقى يهدف إلى اكتشاف المواهب عند أطفال البرلس، ومحاولة ابتكار حرفة لها علاقة بحالة البيئة، حيث تشتهر مدينة برج البرلس بصناعة المراكب بكل أنواعها وأحجامها، ويتبقى في الورش الكثير من بقايا الأخشاب التي من الممكن أن تتحول إلى هدايا ولوحات رسمها الأطفال كعمل فني جميل مرسوم بتلقائية، ويكون مصدر رزق، إضافة إلى تجميل مدينة البرلس ونشر الوعي الفني والتذوق من خلال تجميل الجدران.

وأعلن أن ملتقى البرلس هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، فهو مهتم بتنمية الثقافة والتراث الشعبي والنهوض بعادات وتقاليد المجتمع، كما أنه مهتم أيضا بالتنمية من خلال تنفيذ مشروع زراعة أسطح المنازل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً على هامش أعمال الملتقى تنفيذا لتكليفات المحافظ.

وأوضح "طه" أن الهدف من هذا المشروع أيضًا خلق فرص عمل جديدة من خلال الجذب السياحي للمنطقة، حيث يشارك في الملتقى نخبة من كبار الفنانين الدوليين والمصريين وشباب وفتيات من أعضاء مراكز الشباب بمديرية شباب كفرالشيخ، وكليات الفنون من جامعات الإسكندرية والمنصورة وكفرالشيخ.