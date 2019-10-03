واشنطن تصادق على بيع أوكرانيا صواريخ تحدث عنها ترامب وزيلينسكي

صادقت الولايات المتحدة، اليوم، على بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات الى أوكرانيا بعد إثارة المسألة في محادثة هاتفية بين الرئيسين دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إنها أبلغت "الكونجرس"، رسميا اعتزام الإدارة المضي قدما في بيع 150 صاروخا من طراز "جافلين" مقابل 39,2 مليون دولار.

ونشر"البيت الأبيض"، الأسبوع الماضي مقاطع من المكالمة الهاتفية التي تعود إلى يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني مع زيلينسكي المنتخب حديثا، وأظهر النص أن ترامب طلب من زيلينسكي إجراء تحقيق يستهدف منافسه جو بايدن، ويجري الديموقراطيون تحقيقا في ما إذا كان ترامب أخر مساعدة قيمتها 400 مليون دولار "365,8 مليون يورو" كوسيلة ضغط.