سخرت المحامية أميرة بهي الدين، نسب جماعة الإخوان الإرهابية انتصارات أكتوبر لهم، حيث ذكرت أنه في عام 1973 كان جزءًا من عناصر الإخوان في السجون، والجزء الآخر هارب خارج البلاد، والعناصر والقيادات المتواجدة حاليا "مكنوش اتولدوا"، على حد قولها، وذلك خلال حوارها في التغطية المباشرة على شاشة "EXTRA NEWS".

وأوضحت أن من يرون الوطن حفنة من تراب لن تهمهم حرب لمصلحة الوطن وأرضه، كما أن وسيلة الإخوان في نشر الفوضى وبث الروح المعنوية السلبية يكون من خلال "فبركة" الفيديوهات، ونشر الأكاذيب، مؤكدة أن عناصر جماعة الإخوان يعتقدون أنهم يشبهون الشعب المصري، وهذا ليس حقيقيا.

وتابعت: "الإخوان عيونهم زجاج، وابتسامتهم صفراء، ولديهم بلادة، إحنا بنسمع أم كلثوم هما مش بيسمعوها، إحنا بنحتفل بشم النسيم، وهم لا يعترفون به، يعملون فقط على بث روح اليأس، والتشكيك في مسيرة الدولة".