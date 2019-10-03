"حواس": السادات كان يعتاد الجلوس في استراحة بالأهرامات للتأمل

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه استقبل عدد كبير من رؤساء العالم في زياراتهم للأهرامات بالجيزة.

وأضاف "حواس" خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يعتاد الجلوس في استراحة بالأهرامات بهدف التأمل، حيث يقود بنفسه سيارة خضراء للذهاب للاستراحة، وخلفه حرسه، متابعا: "كل حاجة كان بيعملها عشان مصر".

وأكد عالم المصريات، أنه في احدى المرات علم السادات بوجود ديفيد روكفلر، الملياردير والمصرفي الأمريكي في الأهرامات، فحضر فجأة لمقابلته، متابعا: "أنا اندهشت، وسلم عليه وقاله أنا سعيد أنك جيت هنا تاخد دش حماري قبل ما نتقابل بالليل على العشا"، مستكملا: "قولت ساعتها دة راجل جبار أنه ينزل من عربيته ويجي يقابله علشان مصلحة مصر".