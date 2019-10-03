كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات الخبراء لحالة الطقس في الفترة من الجمعة 4 أكتوبر حتى الأحد 6 أكتوبر الجاري.

وأوضحت "الهيئة" أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره يوم الجمعة، كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حار على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد ليلا يوم السبت.

أما يوم الأحد يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتكاثر على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

طقس الجمعة 4 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس السبت 5 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

طقس الأحد 6 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.