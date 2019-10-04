رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تحميل الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين، المسؤولية عن نشوب الحرب العالمية الثانية، وذكرت شبكة "أيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية أن بوتين وصف - في كلمة ألقاها في مؤتمر الشؤون الدولية المنعقد فى منتجع سوتشى الروسى - سياسة التطهير التي مارسها ستالين بأنها تمثل "صفحة مظلمة في تاريخ روسيا"، غير أنه يرفض تحميل ستالين المسؤولية عن بدء الحرب العالمية الثانية.

وشدد بوتين، على الدور الحاسم الذي لعبه الاتحاد السوفيتي السابق في إنزال الهزيمة بألمانيا النازية ومن ثم إنهاء الحرب العالمية الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

جدير بالذكر، أن جوزيف فيساريونوفيتش ستالين كان القائد الثاني للاتحاد السوفييتي، فحكم من منتصف عشرينيات القرن العشرين حتى وفاته عام 1953 وهو من إثنية جورجية، وشغل منصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي من 1922 حتى 1952، ومنصب رئيس مجلس الدولة من 1941 حتى 1953.

وترأس ستالين، في بادئ الأمر حكومة جماعية قائمة على نظام الحزب الواحد وأصبح بحلول ثلاثينيات القرن العشرين دكتاتوراً بحكم الأمر الواقع، ويتبع ستالين أيديولوجياً للتفسير اللينيني، وأسهم ستالين في وضع أفكار الماركسية اللينينية ويُطلق على مجموع السياسات التي انتهجها "الستالينية".

وعُرف ستالين، بسلطويته وقسوته إلى درجة أنه أطلقت عليه ألقاب مثل "الرجل الحديدي"، حيث أدت سياساته الاستبدادية إلى قتل الملايين من مواطنيه، وفي المقابل قام بنقل الاتحاد السوفييتي السابق من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، مما مكن الاتحاد السوفييتي من الانتصار على دول المحور في الحرب العالمية الثانية والصعود إلى مرتبة القوى العظمى التي نافست الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة والتي انتهت بفوز الأمريكيين وإلى انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.