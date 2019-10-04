أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 4-10-2019 في مصر

تنشر "الوطن" أسعار الفواكهه اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، في الأسواق المصرية، وجاءت أسعار الفاكهة مثل البرقوق والعنب والرمان، كالتالي:

البلح الأصفر

وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 25 جنيهًا.

الكمثرى

وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

التين البرشومي

بلغ سعر كيلو التين البرشومي 10 جنيهات.

العنب

تراوح سعر كيلو العنب بين 8 - 12 جنيهًا.

المانجو

تراوح سعر كيلو المانجو بين 15 إلى 40 جنيهًا بحسب الصنف سواء سكري أو فص أو عويس.

البرقوق

وصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.

كنتالوب

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 إلى 7 جنيهات.

الرمان

وصل سعر كيلو الرمان إلى 8 جنيهات.

الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة إلى 7 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح المستورد بين 18 - 25 جنيهًا للكيلو.