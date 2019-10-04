نظمت كلية الإعلام وفنون الإتصال بجامعة فاروس في الإسكندرية، ندوة تعريفية لمنحة CHEVENING البريطانية للماجستير والدكتوراه، وذلك للتيسير على الباحثين بدرجتي الماجستير والدكتوراه بجميع كليات الجامعة، إضافة إلى طلاب جامعة الإسكندرية، وفي إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتنمية قدرات.

ألقت الندوة التعريفية التي حضرها العشرات من باحثى الإسكندرية، نيفين شرف مديرة برنامج المنح الدراسية بالسفارة البريطانية، حيث حاولت تعريف الباحثين بكيفية التقديم وما هى الشروط الواجب توافرها لقبول الباحث للدراسة ببريطانيا بمنحة مدفوعة الأجر كاملة بجميع التخصصات المختفلة.

وتقدم المنحة فى المجالات المتاحة مثل-Agriculture – Architecture -Art- Business – Education – Engineering – Finance-Humanities – Legal – Logistics – Media and Communications-Medical and Health Professions- Sciences- Social Sciences – Technology.

وتعد منحة شيفننج هو مخطط الجوائز الدولية من الحكومة البريطانية التى تهدف إلى تطوير قادة العالم منذ عام 1983، بتمويل من وزارة الخارجية Commonwealth Office (FCO) والمنظمات الشريكة، شيفننج تقدم نوعين من الجوائز – شيفننج المنح الدراسية والزمالات – متلقي التي يتم اختيار المستفيدين منها من قبل السفارات البريطانية واللجان العليا في جميع أنحاء العالم.

تقدم شيفننج فرصة فريدة لقادة المستقبل، المؤثرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لتطويرهم مهنيا وأكاديميا، شبكة على نطاق واسع، تجربة الثقافة في المملكة المتحدة، وبناء علاقات إيجابية دائمة مع المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة عزه عبد العزيز، عميد كلية الإعلام وفنون الإتصال بجامعة فاروس، إن الندوة فى إطار إهتمام الجامعة بالبحث العلمي والباحثين لمعرفة كيفية التقديم للمنح الدراسية البريطانية، والتى تعد واحدة من أهم المنح والتى أصبحت يحصل عليها 150 باحث سنوياً من جمهورية مصر العربية.

وأضافت "عبد العزيز"، أن مسؤولة المنحة شرحت كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم وما هى الشروط الواجب توافرها ولماذا لم يقبل بعض الطلاب في المنحة، مؤكده علي أنه لابد من تنمية اللغة بالإضافة إلي تقديم ما يفيد بقيام الباحث بالانشطة المجتمعية.

وأشارت إلي أن خدمة المجتمع والنشاط الاجتماعي يعد واحد من أهم الشروط التى لابد أن تتوافر في المقدمين للمنحة، موضحه أنه الندوة استفاد منها ليس فقط باحثي جامعة فاروس بل باحتي كافة الجامعات في المدينة الساحلية.

حضر الندوة الدكتور محمد هلال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعدد من الاساتذة بالجامعة والباحثين.

وتشمل فترة الدراسة، عاماً كاملاً بالمنحة مدفوع الأجر، ومصر من بين 17 دولة متوفر لها التقديم بالمنحة.

لتكون مؤهلا للحصول على منحة من شيفننج يجب عليك:

ومن أهم الشروط الواجب توافرها بالمنحة أن تكون مواطنا من بلد من البلاد التى تقدم فيها منحة تشيفننجان.

ترجع إلى بلدك الام لمدة لا تقل عن سنتين بعد أن تنهى المنحة الخاصة بك.

ان يكون لديك الدرجة الجامعية التي سوف تمكنك من الحصول على تأشيرة دخول إلى برنامج للدراسات العليا في الجامعات البريطانية.

لدي المتقدم خبرة عمل لا تقل عن سنتين (وهذا قد يكون ما يصل الى خمس سنوات لبرامج الزمالات.