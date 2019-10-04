أسعار الخضروات اليوم الجمعة 4-10-2019 في مصر

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، استقرارا في الأسواق المصرية، وجاءت أسعار الخضروات مثل الخيار والطماطم والبصل كالتالي:
الملوخية
بلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات.
الفلفل الألوان
بلغ سعر الفلفل الألوان 15 جنيهًا للكيلو.
البطاطا
بلغ سعر كيلو البطاطا 4 جنيهات.
القلقاس
بلغ سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات.
الكوسة
وصل سعر كيلو الكوسة إلى 7 جنيهات.
البصل
يتراوح سعر كيلو البصل الأحمر أو الأصفر بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
القرنبيط
يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 لـ 10 جنيهات.
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.
قرع العسل
بلغ سعر كيلو قرع العسل 18 جنيهًا.
الجزر
بلغ سعر كيلو الجزر 8 جنيهات.
الفاصوليا
بلغ سعر كيلو الفاصوليا 30 جنيهًا.
الباذنجان
بلغ سعر كيلو الباذنجان 4 جنيهات.
الليمون
تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 16 و20 جنيهًا.
القثاء (القتَّا)
يصل سعر كيلو القتا إلى 3 جنيهات.
الفلفل
وصل سعر الفلفل إلى 8 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا.
البطاطس
بلغ سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلو الخيار 6 جنيهات.