أسعار الخضروات اليوم الجمعة 4-10-2019 في مصر

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، استقرارا في الأسواق المصرية، وجاءت أسعار الخضروات مثل الخيار والطماطم والبصل كالتالي:

الملوخية

بلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات.

الفلفل الألوان

بلغ سعر الفلفل الألوان 15 جنيهًا للكيلو.

البطاطا

بلغ سعر كيلو البطاطا 4 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر كيلو الكوسة إلى 7 جنيهات.

البصل

يتراوح سعر كيلو البصل الأحمر أو الأصفر بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

القرنبيط

يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 لـ 10 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.

قرع العسل

بلغ سعر كيلو قرع العسل 18 جنيهًا.

الجزر

بلغ سعر كيلو الجزر 8 جنيهات.

الفاصوليا

بلغ سعر كيلو الفاصوليا 30 جنيهًا.

الباذنجان

بلغ سعر كيلو الباذنجان 4 جنيهات.

الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 16 و20 جنيهًا.

القثاء (القتَّا)

يصل سعر كيلو القتا إلى 3 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر الفلفل إلى 8 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا.

البطاطس

بلغ سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار 6 جنيهات.