تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة، 4 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

محافظة الوادي الجديد تستقبل أكبر قافلة طبية تابعة لمستشفى سعاد كفافي

تستقبل محافظة الوادي الجديد، أكبر قافلة طبية تابعة لمستشفى سعاد كفافي الطبية لعلاج غير القادرين مجاناً، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام، وذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

الأوبرا تعرض فيلم "أمير البهجة"

تعرض دار الأوبرا المصرية، الفيلم الوثائقي (أمير البهجة)، ضمن عروض أفلام نادى سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يواجه البرازيل في كأس العالم

يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، نظيره البرازيلي، في إطار الجولة الثالثة بمنافسات بطولة كأس العالم المقامة باليابان.

سموحة يواجه إنبي في الدوري

يلتقي فريقا سموحة وإنبي، في الثامنة مساء، على ستاد الاسكندرية، في إطار مباريات الدوري المصري لكرة القدم.