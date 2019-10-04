استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور أرينو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد.

وحضر اللقاء وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة المصرية الأوليمبية، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وخلال اللقاء اطلع وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد رئيس الوزراء، على ما جرى فيما يخص وضع حجر أساس المقر الجديد لاتحاد كرة اليد، وتوقيع وثيقة استضافة مونديال 2021 لكرة اليد رجال الذي سيقام في مصر.

وأشار الدكتور حسن مصطفى إلى ثقتهم في أن مصر سوف تنظم بطولة عالمية على أعلى مستوى، مشيراً إلى ما تشهده كرة اليد من تزايد في شعبيتها عالمياً، حيث وصل عدد متابعي بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها ألمانيا نحو مليار و600 مليون، وتم تغطيتها في أكثر من 190 قناة فضائية.

من جانبه أكد مدبولي أن الدولة تضع كافة إمكاناتها من أجل تنظيم بطولة مثالية تكون محل إشادة واحترام العالم، مشيراً إلى ما حققته مصر من نجاح لافت في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأثنى مدبولي على الجهود التى يقوم بها الدكتور حسن مصطفى في قيادة لعبة كرة اليد على المستوى العالم، وما يمثله من رمز مشرف لمصر في المحافل الرياضية الدولية.