أقر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مهلة للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان، الذين تمت الموافقة على تقنين أوضاعهم، بعد العرض على كافة اللجان المتخصصة حتى منتصف الشهر الجاري، لسداد مستحقات المحافظة، علما بأنه في حالة عدم الالتزام يتُتخذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على المال العام.

وأضاف المحافظ، في تصريحات، إنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع بمنطقة شق الثعبان حتى نهاية العام الجاري للعرض على اللجان المتخصصة واتخاذ القرار بالموافقة من عدمه، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المحافظة لتطوير وتنمية منطقة شق الثعبان الصناعية لصناعة الرخام والجرانيت، لإن منطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم، وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المنطقة تقع شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كيلومترات حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي، وتتكون من 3 مناطق: كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان، على مساحة 1608 أفدنة وتضم نحو 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.

وأكد إن أجهزة محافظة القاهرة تواصل تنفيذ المرحلة الأولى للمخطط العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان ونقلها إلى منطقة اقتصادية منظمة، وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت، وتسعى أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية.

ويشمل المخطط إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فنى متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة، إضافة إلى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية.