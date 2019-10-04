واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5476 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1825 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 192 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 9 دراجات نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط الترخيص، 18 مخالفة "موقف عشوائي"، 47 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.