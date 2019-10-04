مصرع طفل غرقا بمياه ترعة في كفر الشيخ

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ومقيم بإحدى قرى مركز قلين في محافظة كفر الشيخ، اليوم، مصرعه غرقا بمياه ترعة، أثناء تواجده مع والده بالحقل.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قلين، بتلقيه بلاغ من مستشفى قلين المركزي، بوصول الطفل "أ.ش.ر"، 7 سنوات جثة هامدة، ادعاء غرق، انتقلت قوة من مباحث مركز قلين بكفر الشيخ، لمكان البلاغ والمستشفى وبسؤال والده عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها، أقر بأنه اصطحب نجله للأرض الزراعية لحصاد محصول الأرز، وأثناء انشغاله بذلك، غافله الطفل للهو بجوار مياه الترعة المارة بمحاذاة الحقل، وانزلقت قدماه وسقط بها ولم يتم الانتباه للأمر إلا بعد غرقه.

حرر المحضر رقم 4546 لسنة 2019، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة الذي أفاد ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.