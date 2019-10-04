ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة دراجات نارية بمحيط المحافظة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، قيام 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وآخر محبوس على ذمة قضية "مخدرات" وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاشتراك مع المتهم المحبوس بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب.

جرى بإرشادهم ضبط المسروقات (5 دراجات نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.