ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، مرتكبي واقعة التعدي على حارس عقار بسلاح أبيض وسرقة دراجته النارية.

البدجاية بورود بلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من مواطن "صاحب محل حدايد وبويات"، مقيم بمنشية أباظة بالعثور على أحد الأشخاص حارس عقار أمام العقار محل عمله مصاب بطعنات متفرقة فنقله لأحد المستشفيات.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزة أحدهما "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "هارب".

وأضاف أنه حال قيامهما بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما "خاصة بالمجني عليه" حال تركه لها أمام بوابة العقار محل عمله، فوجئوا باستيقاظه ولدى محاولته ضبطهم قام الأول بطعنه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وفرا هاربين بالدراجة النارية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.