أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، عن موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي على أول تفاصيل طرح الإعلان الـ12 في مدن وجه بحري، استعدادا لحصولهم على موافقة مجلس الوزراء، وتضمن هذا الطرح تحديدا تفاصيل لم تكن بأي طرح سابق لمشروع الإسكان الاجتماعي.

فوفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الإسكان اليوم ، فأن الطرح الجديد يشمل 3 محافظات في وجه بحري فقط، هي دمياط والبحر الأحمر وبورسعيد.

كما تلتزم كل محافظة بتكلفة وتنفيذ المرافق الخاصة بالمشروع سواء كهرباء أو مياه أو صرف صحي أو طرق، ويتم طرح ما يقرب من 20 ألف وحدة في هذا الإعلان.

كما يتميز طرح الوحدات في الإعلان الـ12 للمرة الأولى، تشييد وحدات استثمارية وتجارية في المحافظات نفسها، لاستغلاها تجاريا لخفض تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي على الصندوق، وهي فكرة مبتكرة لتحقيق أفضل الفرص الخاصة بالتنمية.

وينقسم الطرح الـ12 كالتالي:

بورسعيد:

يتم تنفيذ 13448 وحدة إسكان اجتماعي، و1320 وحدة استثمارية بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2، وكذا 1820 وحدة سكنية استثمارية بمساحات متنوعة من 110: 116 م2.

الغردقة:

ويتم التنفيذ على النحو التالي، 5100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمنطقة أبوعشرة، و900 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75م2 بمنطقة أبوعشرة، ويتم بيعها وفقاً لشروط الإعلان العاشر، و1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120م2 بمنطقة البداري، و1240 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (1) بمنطقة الأحياء بجوار بيتكو، و2160 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (2) بالظهير السياحي.

وتضمنت تنفيذ 400 وحدة تجارية بالمواقع السابق ذكرها (اجتماعي - متميز - استثماري)، بحيث يتم استخدام العائد المُتوقع من بيع تلك الوحدات في تخفيض تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي.

دمياط:

وتشمل 208 وحدات إسكان اجتماعي بمساحة 90 م2 بمدينة شطا، ووحدات تجارية بمساحة 4550 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة تل الكاشف، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة عزبة البرج، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، ويكون البيع لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لشروط الإعلان العاشر.

وتضمنت الموافقة أيضاً تنفيذ 112 وحدة إسكان استثماري بمدينة شطا بمساحة 120م2، بالإضافة إلى وحدات تجارية بمساحة 3000م2، و50 وحدة إسكان استثماري بمساحة 105م2، بالإضافة إلى وحدات تجارية بمساحة 900م2 ومخازن بمساحة 900م2 بمدينة الزرقا / المعلمين.