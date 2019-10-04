أعلنت، اليوم، الوحدة المحلية لمدينة المنيا، عن استلام 4 سيارات كسح مياه جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه، ضمن استعدادات المحافظة لمجابهة مخاطر السيول مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

تابع محمد سيد رئيس المدينة، آليات عمل تلك السيارات للتأكد من مدى جاهزيتها بما يمكن من الدفع بها لمواجهة الأزمات الطارئة خاصة في موسم السيول.

كما وجه مسؤول الحملة الميكانيكية بضرورة التأكد من سلامة المعدات الخاصة بالوحدة الملحية وكفاءتها، والتعرف على السيارات الصالحة للاستخدام والمعطلة لإجراء الصيانة اللازمة لها استعداداً لأي حالات طارئة.