أجرى مراسلو قناة "إكسترا نيوز"، جولة بمحافظات الجمهورية، للوقوف على الأوضاع والحالة المرورية بالشوارع والميادين.

وقال أحمد الأفيوني، مراسل القناة من محافظة قنا، إن قنا واحدة من محافظات الصعيد، والتي تشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الضخمة والتي تنفذها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية في العديد من القطاعات الخدمية.

وتابع أن أبرز هذه القطاعات إحلال وتجديد 3 مستشفيات حكومية، ضمن المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى حكوميا على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة تخطت المليار جنيه، منوها بأنه يجري العمل أيضا على إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بمدينة نجع حمادي، والثانية شرق مدينة قنا بجهد 500 كيلو فولت بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه.

وأضاف أن محافظة قنا عن استعدادتها المبكرة لاستقبال فصل الشتاء، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتي بشأنها تطهير كافة مخرات السيول، وعددها 12، والتأكد من أنها جاهزة لاستقبال أي سيول محتملة في فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع وزارتي الري لإقامة وإنشاء عدد من البحيرات الصناعية، لتخزين مياه السيول بتكلفة إجمالية بلغت 210 مليون جنيه.

وقال أحمد عبدالرازق، مراسل القناة من محافظة الإسكندرية، إن اليوم هو أكثر الأيام هدوءا في الإسكندرية، من ناحية الكثافات المرورية، مؤكدا أن الشوارع تسير بشكل منتظم منذ الصباح، وربما يستمر الأمر على هذا الحال، حتى في أوقات الذروة.

وأضاف عبدالرازق، أن محافظة الإسكندرية بدأت في الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، منذ عدة أيام عن طريق الأجهزة المختلفة فيها، مشيرا إلى أن الإسكندرية بدأت الاستعداد لموسم الشتاء.

فيما قال محمد محروس، مراسل القناة من محافظة الأقصر، ِإن المحافظة تستعد هذه الأيام للموسم السياحي الشتوي، الذي يعلق عليه العاملون في القطاع السياحي أمالا كثيرة، فهو موسم استثنائي تشهده المحافظة لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير من عام 2011.

وأشار إلى وجود توقعات بأن تبلغ نسب حجوزات الإشغال السياحي نهاية شهر أكتوبر نسبة 100%، بالتزامن مع استضافة المحافظة لعروض أوبرا عايدا لأول مرة منذ غياب 22 عاما، حيث تستضيف ساحة معبد حتشيسوت بالبر الغربي ابتداء من يوم 26 أكتوبر الجاري أوبرا عايدة، ومن المقرر أن يحضر هذه العروض 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات.