واصلت إدارة بنوك الدم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سماح جاد، اليوم، مبادرتها "قرية متبرعة نحو دم آمن" إذ انطلقت المبادرة من مسجد الحجاج بقرية شباس الشهداء بمركز دسوق في كفر الشيخ.

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من الشباب أهالي القرية، وتهدف الحملة لتوفير أكياس الدم الآمنة للمرضى، الذين يذهبون في بعض الأحيان إلى المحافظات المجاورة بحثا عن الدم حال عدم توفره بالمحافظة.

وقالت سماح جاد، مدير إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، إنه جرى إطلاق عددا من حملات التبرع بالدم، بعدد من المدن والقرى لتوفير دم آمن للمرضى، حيث جرى إطلاق الحملة بقرية سنهور المدينة، بالتعاون مع لجنة زكاة وبيت المال بالقرية، وذلك في إطار حرص إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، ومستشفى دسوق، على توفير مكون دم آمن وفعال للمرضى والمصابين، وتوفير فصائل الدم المختلفة وبخاصة السالبة منها.

يذكر أن الحملة برعاية الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، بالتنسيق مع بنك الدم بمدينة دسوق، برئاسة الدكتور محمد السبكي، ومستشفى دسوق العام، برئاسة الدكتور محمد أبوالسعد، وبإشراف الدكتور طارق الشربيني، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة.