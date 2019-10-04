قال الفنان عصام الشويخ مدير فرقة الساحة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لإعادة تقديم عرض "صحينا يا سينا" من إنتاج الفرقة، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر بقصر الأمير طاز بالسيدة زينب، ضمن احتفاء البيت الفني للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في تمام الثامنة مساء وبالمجان، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

"صحينا يا سينا" من بطولة خالد محمود، محمد عبد الوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفناني فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوي، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.