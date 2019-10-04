قال كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أسعار مواد البناء ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض أسعار الدولار والطاقة.

وأضاف "الدسوقي" في بيان اليوم أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار وتوافر المعروض من السلع والخدمات بعد السيطرة على العملة الأجنبية وبدء انخفاض أسعار الطاقة التي تؤثر بصورة مباشرة علي جميع المنتجات والسلع.

وتوقع أن تشهد السوق المحلية موجة من الانخفاض لأسعار عدد كبير من المنتجات بالتزامن مع قرار الحكومة خفض أسعار الغاز للمصانع، مشيرا إلى أن مصانع الحديد والأسمنت قامت بخفض أسعارها، لافتا أن قرار مصانع الحديد سيحفز السلع الأخري والتجار علي تخفيض الأسعار بجانب تأثير تراجع أسعار الحديد والأسمنت على الصناعات المرتبطة بها في قطاع التشييد والبناء والعقارات.

وأكد الدسوقي أن تراجع أسعار الوقود واستمرار انخفاض سعر الدولار مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد المصري ويعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.