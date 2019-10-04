قال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات، إن قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر في تسعير الغاز للمصانع خطوة إيجابية نحو زيادة تنافسية المنتج المصري وخفض التكلفة الإنتاجية التى ستؤثر على سعر المنتج النهائي.

وأضاف "عفيفي" في بيان اليوم أن إعادة تسعير الغاز يأتي استجابة لمطالب الشعبة وخطوة جيدة لخفض تكاليف الإنتاج وتعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الحكومة على دعم الصناعات المحلية في مضاعفة الصادرات وخلق منافسة عادلة بين المنتج المصري والمستورد سواء في السوق المحلي أو التصديري.

وأكد رئيس شعبة السيراميك، أن صناعة السيراميك المصرية واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز على تكاليف الإنتاج عند تسعيره بـ7 دولارات للميلون وحدة حرارية مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا.

وأشار إلى أن خفض الأسعار لـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية يأتي استجابة من الرئيس لصناع السيراميك في إعادة النظر في أسعار الغاز للمصانع، وهو القرار الذى يقضي على معظم تحديات الصناعة ويحفز المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية كما سيعزز من صادرات قطاع مواد البناء ويرفع من تنافسيته في مختلف الأسواق التصديرية.

وطالب "عفيفي"، بضم صناعة السيراميك لبرنامج المساندة التصديرية أسوة بالصناعات الأخرى، وهو الأمر الذي سيعمل على تعميق الصناعة المحلية ويشجع الصناع على زيادة صادراتهم، متوقعا أن تحقق صادرات السيراميك المصري طفرة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بجانب توفير فرص عمل للشباب نتيجة قيام المصانع بمضاعفة إنتاجها والعمل بكامل طاقاتها.