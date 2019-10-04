قالت القناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل ستفرج عن مليار و800 مليون شيكل وتنقلها إلى حساب السلطة الفلسطينية، موضحة أن المبلغ، الذي سيحول من أصل 3 مليارات شيكل للسلطة موجودة لدى إسرائيل، جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون.

وأكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم، أنه التقى، أمس، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وبحث معه في القضايا العالقة، وقال الشيخ، في تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية، "التقيت أمس الخميس مع وزير المالية الإسرائيلي، وتم التباحث في كل القضايا العالقة والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة، لبحث كل القضايا وستبدأ عملها، يوم الأحد القادم.

وأضاف الشيخ، "أنه تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات السلطة المالية"، وفي الوقت نفسه أشار الوزير الشيخ إلى بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الاسرى والشهداء، مع إصرار الجانب الفلسطيني على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن.