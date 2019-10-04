بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة أدنى مستوياته منذ ديسمبر 1969 مع انخفاضه إلى 3.5%، ما يعتبر أمرا جيدا جدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه إجراءات الإقالة، وسجل الاقتصاد مرة أخرى 136 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر الماضي، ما يؤكد أن سوق العمل أكثر قوة مما كان مقدرا مطلع أغسطس الماضي.

وأكد ذلك للاقتصاديين أن أكبر اقتصاد في العالم ليس حارا جدا ولا شديد البرودة وأن المخاوف من حدوث ركود على المدى القصير لا أساس لها، ولم يكن الرئيس الأمريكي، مخطئا في توقعاته وسارع على الفور إلى اغتنام ذلك سياسيا متسائلا عن أسباب السعي الى عزل رئيس يقوم بعمل جيد، وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ساخرا "اعزلي رئيسك يا أمريكا (حتى لو لم يرتكب أي خطأ)".

وشهدت بورصة "وول ستريت"، ارتفاعا لدى بدء التعاملات وكذلك الدولار بعد صدور هذا التقرير عن الوظائف.

ومنذ بداية العام، تباطأ النمو في خلق فرص العمل وفقا لوزارة العمل. وبات متوسط الوظائف الجديدة على مدى ثلاثة أشهر 157 ألفا في سبتمبر الماضي 2019 بدلا من 223 ألفا في العام 2018.