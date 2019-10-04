تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "ر.ا.ع" 23 سنة، صاحب مصنع حلويات كائن ـ دائرة قسم شرطة باب الشعرية ومقيم بالعدوة في المنيا، لإدارته مصنع حلويات بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع الحلويات الشرقية، مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 6 طن عسل جلوكوز، و250 كيلو دقيق، و100 كيلو جوز هند، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلويات الشرقية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.