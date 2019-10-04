دعا نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، اليوم، إلى اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وقال: "نرحب بدعوة نائب وزير الدفاع في السعودية الشقيقة للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف الأحمر: "ندعو أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادته الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إنه "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني"، مضيفا إنه على اليمنيين "أن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى".