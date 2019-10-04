إنهاء تعديلات البناء الموحد والتسجيل العقاري خلال آخر انعقاد لـ النواب

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة ستلقى الضوء خلال دور الانعقاد الحاليّ على عدد من الموضوعات والملفات والقضايا، التي تخص المواطن المصري، وتهدف لتحسين الخدمة المقدمة في نطاق الملفات المعنية بها اللجنة.

وأوضح حمودة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لوضع أجندة العمل خلال دور الانعقاد الحالي، والأخير للبرلمان، وجميع الأعضاء لديهم حرص شديد على الاهتمام بالملفات الخاصة بالمواطن المصري، سواء من خلال الرقابة أو التشريع، وعلى صعيد التشريع، يوجد عدد من التشريعات المستهدف الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، على رأسها تعديلات قانون البناء الموحد، الذي يهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، ووقف النمو العشوائي، ومنع البناء المخالف مرة أخرى، خاصة بعد انتهاء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

واستطرد حمودة، أن مشروع قانون التسجيل العقاري يعد من القوانين المهمة أيضا المتوقع إقرارها، خلال الفترة المقبلة، والتي تحظى باهتمام اللجنة، بالإضافة لمشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحىي، حيث يعد من التشريعات الهامة والتي تخص قطاعا عريضا من المجتمع المصري، لتحسين خدمة مياه الشرب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، بالإضافة، لمشروع قانون التطوير العقارى الذي ينظم عمل قطاع المطورين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وفيما يخص الملفات، أكد حمودة، أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع مع الحكومة، وبحث العقبات التى قد تواجه المواطن فى سبيل تقنين وحدته، مشيدا بجهد الحكومة فى هذا الصدد، والخطوات التى اتخذتها من أجل تيسير الخطوات على المواطنين، بالإضافة لملف الأحوزة العمرانية، وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية، وملف مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى أنحاء الجمهورية، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى، وتوفير اعتمادات مالية لتلبية احتياجات المواطنين بشأن توفير كوب مياه نظيف.